Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Сочи с неисправным шасси

Сочи, 23 августа. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в Сочи с неисправной гидравликой шасси. Несмотря на отказ оборудования, лайнер приземлился удачно, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, самолет направлялся из Тель-Авива в Сочи. На борту находились 160 человек.

Напомним, что это уже второе авиапроисшествие с самолетами «Уральских авиалиний» за последние две недели. В прошлый четверг самолет А321 был вынужден сесть посреди кукурузного поля в Московской области после того, как в турбину воздушного судна попала чайка. Согласно предварительной информации, лайнер столкнулся со стаей птиц еще во время взлета. Благодаря мастерству пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент РФ Владимир Путин наградил экипаж лайнера. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества. Представитель «Уральских авиалиний» заявил, что воздушное судно восстановлению не подлежит и будет утилизировано.