Горняки ЛНР получили подарки и госнаграды ко Дню шахтера

Луганск, 23 августа. Власти ЛНР вручили государственные награды и подарки отличившимся горнякам республики. Награждение состоялось во время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню шахтера, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В зале в Луганского дворца культуры имени Ленина собрались ветераны и работники предприятий угольной промышленности ЛНР, а также представители ведомств, предприятий и организаций, обеспечивающих работу углепрома.

Первый заместитель председателя Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов прочел поздравление главы республики Леонида Пасечника. В приветственном слове глава ЛНР отметил, что профессия шахтера всегда пользовалась в Донбассе особым почетом.

«Эта профессия связана с высокой выносливостью и самоотдачей, а иногда — с мужеством и героизмом. Хочу поблагодарить вас за ваш труд и за ваш основной вклад в развитие экономики республики. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые передают свой бесценный опыт молодежи. С праздником вас! Мирного неба вам, благополучия и удачи!» — говорится в поздравлении.

Дмитрий Хорошилов вручил медали и ордена выдающимся горнякам ЛНР. Почетные звания «Заслуженный шахтер ЛНР» были присвоены 10 специалистам.

«Самое большое богатство любой отрасли — это, конечно же, люди, наши прославленные коллективы. Все, кто находится в этом зале, все — наши герои, которые каждый день совершают свой трудовой подвиг... Именно благодаря вам мы можем заявлять, Донбасс был, есть и остается шахтерским краем. Мира, добра вам и процветания!» — сказал председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павел Мальгин вручил отличившимся шахтерам ключи от трех LADA XRAY. 20 горняков получили в подарок телевизоры. Также специалистам вручили нагрудные знаки «Шахтерская доблесть» и «Шахтерская слава» I, II и III степеней.