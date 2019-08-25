Глава комиссии по национальному примирению рассказал о борьбе с терроризмом в Сирии

Дамаск, 25 августа. Глава комиссии по национальному примирению Али Хайдер подчеркнул, что сирийское государство будет продолжать борьбу с терроризмом. Он также заявил, что политический процесс должен быть успешным, отметив, что любая инициатива, предложение или решение по ситуации в республике должно быть сильным и уверенным. По его словам, терроризм стал важнейшим оперативным инструментом политики западных стран для достижения своих целей.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Хайдер отметил, что мирных жителей Идлиба продолжают выводить с опасных территорий через специальный коридор.

Что касается гуманитарных коридоров, они находятся под защитой сирийской армии, и им будет обеспечена безопасность, но они находятся под огнем боевиков. Сирийское государство не ведет переговоров с террористами и изо всех сил пытается освободить похищенных в Идлибе людей и за его пределами.

«Статистика требует времени и анализа. Поскольку на данный момент возможность позволяет и большое количество людей смогли убежать от террористов, вести четкую статистику сейчас невозможно, только после окончания военных действий можно узнать точные цифры», — добавил собеседник ФАН.

Хайдер сказал, что проект примирения доказал свою важность в процессе освобождения регионов от терроризма в дополнение к победам, осуществляемым Сирийской арабской армией (САА).

Али Хайдер также объяснил, что то, что происходит в Идлибе и восточном регионе Сирии, однозначно указывает на то, что Америка и Турция препятствуют политическому решению ситуации, если оно наносит ущерб их интересам. Как правило, они задерживают и препятствуют созданию комитета, которому поручено внести поправки в конституцию, они также препятствуют национальному диалогу.

Он отметил, что недавнее достижение сирийской армии, в том числе восстановление контроля над городом Хан-Шейхун и его окрестностями, должно посодействовать процессу примирения.