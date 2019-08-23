Михалков пришел на фестиваль «Таврида — АРТ» на костылях

Москва, 23 августа. Режиссер Никита Михалков пришел на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» на костылях.

«Таврида — АРТ» проходит в Крыму. Телеграм-канал Super.ru опубликовал снимки с мероприятия, на которых мэтр российского кинематографа опирается на костыли. С их помощью он забрался на сцену и сел в кресло.

На фестивале Михалков провел двухчасовой мастер-класс. В ходе общения с аудиторией он заявил, что «вообще-то с переломом приехал», чем сорвал очередную овацию. Как именно режиссер сломал ногу, не уточняется.

В сентябре прошлого года Михалков оказался на операционном столе. Его друг, заслуженный художник России Александр Адабашьян объяснил, что операция связана с «малоприятной травмой спортивного свойства».

Первый в России фестиваль «Таврида-Арт» проходит 20–26 августа в крымском Судаке. Он является частью арт-кластера «Таврида». Ожидается, что участие в фестивале примут более 30 тысяч зрителей.

В мае Михалков раскритиковал сюжеты популярных телевизионных шоу. В своей программе «Бесогон» режиссер указал на тот факт, что многие шоу делают рейтинги на скандалах, грязи и выяснении отношений. По мнению мэтра, популярность этих передач свидетельствует о своеобразном «сбое матрицы» русского человека. Он заявил, что из-за них исчезают такие человеческие качества, как сострадание, жалость, искренность.