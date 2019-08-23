Эксперт описал сценарий «зачистки» Украины Польшей, Венгрией и Румынией до 2030 года

Украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как гражданская война в Донбассе, русофобия и бандеризация помогают полякам, венграм и румынам аннексировать украинские территории.

Директор компании Research and Branding Group Евгений Копатько уверен, что происходящее более пяти лет на Украине очень выгодно ее западным соседям.

«На сегодняшний день самый большой риск для Украины заключается в том, что вопросами бандеризации страны и сознания занимаются поляки, венгры и румыны. В одной из польских газет недавно говорили об «угасающей Украине». То есть ребята четко знают, чего хотят в перспективе до 2030 года. Это на уровне государственной политики Польши. Они хотят провести ассимиляцию населения, окатоличевание части областей Западной Украины, а затем вовлечение нескольких миллионов человек в экономику, социальную, культурную и религиозную жизнь. Это уже происходит и касается миллионов украинцев», — заявил Копатько в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Будет зачистка, прогнозирует социолог. 40% граждан Украины сегодня относят себя к католической и греко-католической церквям, а лет 20 назад показатель был «мизерный».

«К чему это приведет? Я считаю, что будет отсечение украинских территорий. Да, можно о России сколько угодно говорить, сейчас братья-славяне попросту занимаются самоуничтожением. А другая часть славян, достаточно организованная, решает свои исторические и геополитические задачи, решает эффективно, правильно и успешно. Тут еще говорили о российских паспортах, но уже сотни тысяч польских, румынских и венгерских паспортов выдано украинцам. Почему об этом не говорят? Потому что посмотрите на украинский парламент — у депутатов меньше трех паспортов не бывает. И вся эта история, весь этот ор и национальный пафос заканчиваются тем, что поляки Бандеру не признают и зачистят так, как им нужно для их исторической памяти и исторического наследия», — считает Копатько.

Он подчеркнул, что «зачистку» будут проводить и те украинцы, которые «по восемь тысяч человек учатся в польских вузах, принимают католическую или греко-католическую веру».