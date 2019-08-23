Госдеп США назвал дату вступления в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 23 августа. Госдеп США распространил уведомление о вступлении в силу с 26 августа второго пакета антироссийских санкций по так называемому «делу Скрипалей». Это следует из документа, опубликованного в электронной базе Федерального реестра США.

Ранее Вашингтон уточнил, что новый пакет санкций не будет распространяться на государственные компании. Ограничения коснутся министерств, агентств и «суверенного фонда», который включает Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.

Как ранее сообщал Госдепартамент США, санкции ограничат предоставление американскими банками кредитов Москве не в российской валюте. Также Вашингтон будет выступать против предоставления займов или другой финансовой помощи РФ со стороны Всемирного банка или Международного валютного фонда.

Напомним, весной 2018 года британские СМИ сообщили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон нашел в происшествии «российский след» и обвинил в отравлении двух граждан РФ, которые в день инцидента находились в Солсбери. Британские власти заявляли, что россияне якобы являются сотрудниками спецслужб РФ.

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения. В МИД РФ подчеркнули, что британские коллеги не отвечают на многочисленные запросы по делу об отравлении Скрипалей, отказываются от совместного расследования и не предоставляют доступа к Скрипалям, хотя они являются гражданами РФ.