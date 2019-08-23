В Госдуме считают, что «оппозиция» 31 августа специально собирается «бить витрины»

Москва, 23 августа. Организаторы несанкционированного митинга в Москве проводят свою акцию накануне Дня знаний специально, чтобы вовлечь в беспорядки родителей школьников. В этом уверен депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он обратил внимание на то, что мамы и папы 31 августа обычно разъезжают по магазинам, покупая школьные принадлежности в преддверии учебного года. Оказавшись в центре города они могут стать невольными участниками беспорядков.

«Митинг специально сделан 31 августа, чтобы бить витрины и поджигать машины накануне Дня знаний. Это все должно закончиться. За эту деятельность навальнисты получают деньги, и к этому надо относиться как к работе пятой колонны в России», — рассказал Федоров порталу iReactor.

Отметим, что ранее организаторы подали заявку на проведение митинга на Тверской улице 31 августа. Власти Москвы не стали согласовывать документ, сославшись на то, что проведение масштабной акции на Тверской создаст большие неудобства для москвичей. Мэрия предложила альтернативные варианты, однако сторонники Алексея Навального отказались рассматривать любые другие места, кроме заявленного.

Напомним, что в Москве весь август проходят несанкционированные митинги в поддержку кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму за массовые нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.

На данный момент организаторы незаконных акций получают наказание по административным статьям. Илья Яшин и Дмитрий Гудков были арестованы, а Любовь Соболь оштрафовали почти на миллион рублей.