В Киеве призвали «решить вопрос» с Донбассом, чтобы вступить в НАТО

Украина в настоящее время не имеет никакой возможности вступить в НАТО, однако Киев не отступит от своего плана попасть в альянс. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Так эксперт прокомментировал результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. 40,9% граждан Украины считают, что вступление в НАТО будет наилучшим вариантом гарантирования безопасности страны, тогда как 35,9% видят безопасность во внеблоковом статусе.

По словам украинского политолога, общественное мнение в данном вопросе будет неуклонно двигаться в сторону поддержки вступления страны в Североатлантический альянс.

«Процент граждан, выступающих против вступления страны в НАТО, сокращается на Украине. А когда-то было большинство против вступления», — напомнил Михальченко.

Тем не менее, одного желания или нежелания граждан страны вступить в тот или иной военный блок недостаточно. Помимо политической воли украинского руководства, требуется нацеленность на это самого блока НАТО, а также соблюдение Киевом требований, которые предъявляются к потенциальному члену альянса.

При этом основной причиной невозможности вступления в военный блок на текущий момент является неурегулированность Киевом территориальных проблем, уверен Михальченко.

«Сейчас мы пока не можем претендовать на вступление в НАТО», — констатировал собеседник ФАН.

Тем не менее, киевское руководство не намерено отказываться от своих планов по вступлению в этот военный блок, считает эксперт.

«Есть стратегия улучшения отношений с НАТО, их укрепления. И мы эту стратегию будем проводить в жизнь. Эта стратегия потом, когда-то в будущем, перерастет во вступление в НАТО», — убежден украинский политолог.

Однако для этого Киеву в первую очередь следует решить вопрос вооруженного противостояния в Донбассе.

«Безусловно, без решения конфликта в Донбассе ни о каком вступлении в НАТО даже речи быть не может», — признался украинский эксперт.

Ранее в интервью ФАН военный эксперт рассказал о причинах создания в Польше новой военной базы НАТО.