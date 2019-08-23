Материалы ФАН помогут Госдуме расследовать иностранное вмешательство на митингах оппозиции

Несколько эксклюзивных материалов, опубликованных Федеральным агентством новостей по итогам незаконных митингов в Москве, будут рассмотрены недавно созданной комиссией Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ. Речь идет о серии материалов ФАН авторства члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна.

Это два интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций, а также разрешенный митинг-концерт 10 августа. Журналистка зафиксировала апатию и незаинтересованность «протестующих» в происходящем, а также рассказала о рекламировании акции через посольство США в России.

Кроме того, Манукян со ссылкой на собственный источник в Страсбурге рассказал о новой западной инструкции-методичке, касающейся организации протестных акций и незаконных митингов в России.

О том, что материалы ФАН помогут думской комиссии расследовать вмешательство в дела РФ, Манукян рассказал Федеральному агентству новостей со ссылкой на свой источник в ГД. По словам блогера, он уже получил подтверждение, что три его материала, опубликованные на сайте ФАН, будут переданы в комиссию Госдумы, работой которой руководит председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сам Пискарев подтвердил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ в настоящее время получает новые материалы.

«Новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают в наше распоряжение», — заявил парламентарий на первом заседании комиссии, состоявшемся 23 августа.

По словам Пискарева, по результатам работы комиссии, если будут найдены соответствующие основания, Госдума подготовит законодательные меры по защите суверенитета РФ.

«Мы уже направили запросы во все российские правоохранительные структуры, а также в органы государственной власти, в иные органы и организации по предоставлению имеющейся у них информации», — подчеркнул он.

Следующее заседание комиссии состоится до 8 сентября, то есть до выборов в Мосгордуму.

Напомним, в конце июля — начале августа в Москве прошла серия незаконных акций, а также несколько согласованных митингов (в том числе в форме концерта) под предлогом протестов против отказа в регистрации части кандидатов на выборах в Мосгордуму. Отметим, ЦИК отказал нескольким кандидатам в регистрации из-за многочисленных нарушений при сборе подписей, вплоть до появления в подписных листах данных умерших граждан.

Политики и эксперты уверены, что выборы в Мосгордуму были лишь поводом для раскачивания ситуации в России. Наблюдатели отмечают скоординированный характер незаконных акций, которые, по данным заслуживающих доверия источников, с высокой долей вероятности инициированы и проплачены Западом.

После незаконных акций десятки хулиганов были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения, а в связи с шабашем в Москве 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовано 13 человек.