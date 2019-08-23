Кузнецову грозит разбирательство с НХЛ

Москва, 23 августа. Источник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что форварду сборной России по хоккею Евгению Кузнецову грозит разбирательство с Национальной хоккейной лигой.

«Юридически НХЛ не подчиняется решениям Международной федерации хоккея (IIHF), но в 2013 году хоккеисты НХЛ подписали коллективное соглашение, которое действует до 2023 года. В этом документе определен список запрещенных препаратов. Он отличается частично от того списка, который есть у Всемирного антидопингового агентства (WADA). Но НХЛ может и не рассматривать дело Кузнецова, поскольку пробу брали не представители служб американской лиги», — считает собеседник агентства.

В пятницу пресс-служба Международной федерации хоккея сообщила, что российский форвард Евгений Кузнецов, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В крови двукратного чемпиона мира было найдено наркотическое вещество. Уточнялось, что в допинг-пробе хоккеиста, которую взяли инспекторы ВАДА на чемпионате мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в истории с Кузнецовым задет имидж самого хоккеиста, но не российского хоккея.