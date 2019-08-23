Иванов назвал «полной ахинеей» сравнение ЧП в Архангельской области с Чернобылем

Мурманск, 23 августа. Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта назвал «полной ахинеей» попытки сравнения происшествия в Архангельской области с Чернобылем.

Журналисты попросили Иванова прокомментировать случившееся на полигоне в Архангельской области.

На это специальный представитель президента ответил, что затрудняется сказать что-то новое после «исчерпывающих» заявлений президента России Владимира Путина и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, передает РИА Новости.

Однако, политический деятель высказал свое мнение насчет проводимых параллелей между недавними событиями в Белом море и трагедией на Чернобыльской АЭС:

«Меня удивляет немножко другое. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас, летом, новостей мало. Но у меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски», — заявил Иванов.

Напомним, на полигоне, расположенном в Архангельской области, 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома. Угроз безопасности населения в связи с аварией под Северодвинском нет. Об этом официально заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.