Друзья Заворотнюк рассказали, что Чернышев оставил работу ради больной супруги

Москва, 23 августа. Друзья актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева прокомментировали слухи о том, что у артистки диагностирован рак мозга.

СМИ сообщили, что после третьих родов у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. Источники предполагают, что опухоль у актрисы могла развиться на фоне жесткой гормональной терапии, предшествующей ЭКО.

Косвенным подтверждением этой информации стали отмены спектаклей, в которых должна была играть 48-летняя «прекрасная няня». Так, в Петербурге в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова.

Однако директор Заворотнюк опроверг эти домыслы. Он пояснил, что Чернышев является гражданином США и на данный момент оформляет гражданство для жены и дочери, поэтому актриса приостановила работу в театре.

В окружении звездной пары отметили, что фигурист не выходит на лед. Кроме того, друзья семьи подтвердили, что слухи о серьезном заболевании Заворотнюк до них доходили тоже.

«Петя не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки уже месяц, — приводит KP.Ru слова приятелей Заворотнюк и Чернышева. — В артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышева. Сейчас Петя нигде не катается, сидит с Настей. Помогает».

Ранее источники сообщили, что состояние актрисы некритичное, однако выступать она не может. По их информации, она может вернуться на сцену в сентябре.