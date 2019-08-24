Жительница Калмыкии в инвалидном кресле устраивает субботники по уборке родного поселка

Несмотря на свои ограниченные возможности, Виктория Надбитова не только ведет насыщенную жизнь, но и находит время, чтобы сделать окружающий мир лучше и чище. О том, как она пришла к этой идее, женщина рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.



12 лет назад автомобильная авария отняла у жительницы поселка Яшкуль возможность ходить. Следующим страшным ударом стала скоропостижная смерть матери от тяжелой болезни. Виктория признается, что после этих трагических событий много лет не могла прийти в себя.

«В течение 8 лет я практически не выходила из дома и набрала большой лишний вес. Все это время я жила у своих родственников, которые мне во всем помогали и делали практически все за меня. А я чувствовала себя беспомощной, ни на что не способной. Они были единственной моей поддержкой, но толчок к изменению жизни мне дала подруга, с которой я познакомилась в Интернете», — вспоминает она.

Подруга нашлась в сообществе поклонников культуры Южной Кореи. Девушки сблизились, и в какой-то момент появилась идея посетить эту страну.

«Подруга моя живет в Москве, и именно она предложила эту поездку. Я сначала, конечно, сомневалась. Это звучало абсолютно безумно – лететь на другой конец света с человеком, которого я ни разу в жизни не видела. Кроме того, я не умела самостоятельно себя обслуживать, да и денег таких у меня не было. Но тут меня морально и финансово поддержали родной брат и дядя, который, к сожалению, уже умер. Брат сказал: «Если ты действительно этого хочешь, то обязательно сможешь, давай – лети!» И я рискнула, и моя мечта сбылась. Я поставила себе цель и похудела на 20 килограмм, научилась обходиться без чужой помощи, накопила средства и отправилась в путь. Это была з амечательная поездка, все получилось, и вернулась я совсем другим человеком».

После первого успеха жизнь Виктории действительно изменилась. Поняв, что со всем она может справиться самостоятельно, женщина добилась от администрации выделения ей и сыну отдельного жилья. Начала активно ездить на спортивные соревнования, проходящие в республике, и даже побывала на Чемпионате мира 2018 года в Москве.

«Сначала я на свою пенсию сняла квартиру и переехала с сыном от родственников. Но квартира находилась на втором этаже, и это было для меня неудобно, так как в старом доме невозможно было установить пандус. Год понадобился, чтобы добиться от администрации выделения двух комнаток на первом этаже, и как же я была счастлива, когда мы туда переехали. У меня не было почти никаких вещей и мебели, но я занялась небольшим бизнесом. Со временем удалось все обставить. Кроме того, я активно стала заниматься спортом, сначала смотрела, а потом и сама стала принимать участие в паралимпийских соревнованиях. С тех пор не пропускаю ни одного. А в прошлом году исполнила и еще одну свою мечту – побывать на матче сборной России. И я попала на него, и на какой! В Москве, когда наши выиграли у испанцев на чемпионате мира!», – рассказывает Виктория.

Улучшив свою жизнь, женщина не остановилась и принялась улучшать окружающее пространство. По ее словам, мусор, разбросанный по поселку, давно вызывал у нее раздражение, но так как у нового дома не был установлен мусорный бак, она терпела в надежде, что, когда он появится, жильцы наведут порядок. Но этого так и не произошло. Тогда Виктория взяла дело в свои руки.