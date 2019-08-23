Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 23 августа. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, однако он должен сопровождаться сохранением уровня заработной платы и ростом производительности труда. Такое условие назвал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

На встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным премьер-министр отметил, что в свое время в стране считалась нормой шестидневная рабочая неделя, которая сменилась пятидневной.

Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.

Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю не произойдет «сию секунду», и это нужно понимать.

«Абсолютно точно в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя», — указал Медведев.

Медведев напомнил, что по итогам июньской сессии Международной конференции труда в Женеве дал министерствам поручение проработать вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере. Он добавил, что обязательно поднимет эту тему и в общении с представителями профсоюзов.

Напомним, в июне председатель Кабмина России сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать в будущем базой социально-трудового контракта. По мнению премьера, технологический прогресс не только приводит к уменьшению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое необходимо на труд, передает «Ридус».

Идею о сокращении рабочей недели на один день как средство оптимизации времени труда и отдыха поддержала Федерация независимых профсоюзов России, которая направила в Минтруд соответствующие предложения, пишет «РИАМО».

При этом медики заявили, что четырехдневная рабочая неделя отрицательно скажется на здоровье россиян, поскольку в стране станет больше невротических расстройств, а также вырастет число людей с ожирением. Автор-исполнитель, композитор Юрий Лоза и вовсе заявил, что россияне освободившийся день посвятят поиску подработки.

Минтруд, как стало известно накануне, выскажется о переходе на четырехдневную рабочую неделю до сентября.