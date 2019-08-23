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Фетисов считает, что НХЛ тоже может наказать Кузнецова за кокаин

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Фетисов считает, что НХЛ тоже может наказать Кузнецова за кокаин

Москва, 23 августа. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов в интервью Федеральному агентству новостей назвал неприятной новость про форварда Евгения Кузнецова, уличенного в употреблении запрещенных веществ.

«Не очень приятная новость. Думаю, задета, прежде всего, репутация самого Евгения, а не российского хоккея. Не уверен, что НХЛ пройдет мимо этой истории, у них тоже есть различные этические моменты. Со всеми нашими допинговыми проблемами, которые последнее время обсуждаются — ничего хорошего. Потеря для сборной? Он же не пожизненный член сборной, в нее вызываются ребята, которых определяет тренер. Момент еще в том, что он играет в НХЛ и не всегда может призываться в сборную, поэтому о сборной говорить не совсем корректно. Для «Вашингтона» — потеря, но не для сборной», — заявил он.

Напомним, нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали до 2023 года. В допинг-пробе нападающего обнаружили следы наркотиков, сообщал телеканал «360»

Согласно данным Международной федерации хоккея (IIHF), найденное вещество в крови хоккеиста — кокаин, отмечал «Царьград».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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