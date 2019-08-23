Кравчук предостерег Зеленского от повторения ошибок Порошенко

Киев, 23 августа. Бывший президент Украины Леонид Кравчук предостерег действующего главу государства Владимира Зеленского от повторения ошибок его предшественника Петра Порошенко.

По его словам, Украина не выдержит еще пять лет войны, коррупции и нищеты, которые стали отличительной чертой прежнего руководства.

«Если и эта власть пойдет по дороге предыдущей, без преувеличения скажу, что Украина не выдержит. Время непростое – самая большая бедность в Европе, самая высокая коррупция, война, кровь, ужас, смерть – все обещания превратились в игрушки», — заявил Кравчук, выступая на пресс-конференции.

Кравчук подчеркнул, что президент должен считаться с интересами украинцев и отвечать за все. Напомним, что Зеленский с большим отрывом обошел Порошенко на президентских выборах, строя кампанию на критике правления своего предшественника. Несмотря на это, Зеленский пока не спешит исполнять свои предвыборные обещания, а его риторика практически дословно повторяет антироссийскую риторику Порошенко, что, разумеется, еще больше отдаляет обе страны от решения существующих между ними противоречий.

Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко посоветовал Зеленскому поступить нестандартно и пригласить президента РФ Владимира Путина на рыбалку, где обсудить ситуацию в Донбассе. Он подчеркнул, что подобные вопросы невозможно решать без компромиссов и прямого диалога между странами.

Напомним, что бывшего президента Украины Петра Порошенко критикуют за продолжающуюся в Донбассе войну, крах экономики и попадание страны под полную политическую и экономическую зависимость от Запада. В настоящее время экс-президент является фигурантом 13 уголовных дел.