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Бюджетный полет Миддлтон стал молчаливым укором расточительной Маркл

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Бюджетный полет Миддлтон стал молчаливым укором расточительной Маркл

Лондон, 23 августа. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон воспользовалась услугами дешевых авиалиний FlyBe. По мнению СМИ, бюджетный полет стал молчаливым укором расточительным герцогине Сассекской Меган Маркл и принцу Гарри.

В Сети была опубликована фотография Миддлтон, которая вместе с мужем и детьми идет по взлетно-посадочной полосе в здание аэропорта Абердина, пишет «МИР24». Герцоги Кембриджские воспользовались услугами FlyBe, совершив перелет из Нориджа в Абердин. Общая стоимость полета для пяти человек составила 365 фунтов стерлингов — около 30 тысяч рублей.

СМИ решили, что принц Уильям и Миддлтон тем самым показали пример принцу Гарри и Маркл, которых ранее в СМИ упрекнули за расточительность. За 11 дней герцоги Сассекские совершили четыре перелета на частных самолетах. Полет на частном самолете Cessna 680 Citation Sovereign составляет около 20 тысяч фунтов стерлингов — более 1,5 миллиона рублей. Как пишет The Sun, в пересчете на каждого перевезенного пассажира самолеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, который приводит к парниковому эффекту, передает «Царьград».

Бюджетный полет Миддлтон стал молчаливым укором расточительной Маркл

Напомним, в августе этого года принц Гарри и его супруга стал объектами нападок общественности. Супругов упрекнули в безответственном отношении к окружающей среде. На частном самолете, оборудованном креслами-кроватями, баром, Wi-Fi и индивидуальными дисплеями развлекательной системы, герцоги Сассекские вернулись домой из отпуска.

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