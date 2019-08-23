Аваков предложил продать конфискованные на Украине наркотики в Россию

Киев, 23 августа. Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил продавать конфискованные наркотики в Россию. Об этом он в шутливой форме заявил во время доклада председателя украинской Национальной полиции Сергея Князева на заседании коллегии министерства.

Рассказывая об итогах работы правоохранителей, Князев привел статистику преступлений, совершенных с начала 2019 года, а также за последние пять лет. Он сообщил, что эффективность работы сотрудников украинских органов правопорядка повысилась. Особое внимание Князев обратил на работу департамента по противодействию наркопреступлениям.

«С начала года изъято более пяти тонн наркотического зелья, из которых почти тонна героина, 657 килограмм кокаина», — рассказал председатель украинской Национальной полиции.

После этих слов Аваков перебил Князева и обратился к главе украинского Минфина Оксане Маркаровой.

«Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД», — сказал глава МВД Украины.

Маркарова оценила шутку Авакова и улыбнулась, но при этом добавила, что для выполнения пожеланий главы украинского МВД необходимы законодательные изменения.

Отметим, что в своей шутке Аваков явно намекал на так называемое «кокаиновое дело», касающиеся поставки наркотиков из Аргентины в Россию. Напомним, в декабре 2016 года в российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с кокаином. Спецслужбы заменили наркотик на муку, а к чемоданам прикрепили GPS-трекеры. В результате удалось предотвратить поставку 389 килограммов кокаина в Европу.

При этом некоторые СМИ и Telegram-каналы писали, что российские дипломаты якобы причастны к транспортировке наркотиков. В МИД РФ неоднократно опровергали эти фейки. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, готовившиеся к отправке в Европу наркотики обнаружили сотрудники посольства РФ в Аргентине, после чего к расследованию подключилась аргентинская сторона, а не наоборот, как об этом писали.