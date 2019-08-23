Ищенко назвал главную ошибку Украины, которая понадеялась на помощь ЕС

Депутат Верховной рады Олег Волошин признал, что сотрудничество Украины с Европой и США с экономической точки зрения куда менее выгодно, чем партнерство с Россией.

«Будут ли украинцы жить лучше от нормализации отношений с Россией? Да, будут — сто процентов. Даже те, кто ее ненавидит. Просто потому, что это приведет к открытию для нас колоссального рынка, который нам ни Евросоюз, ни США — не просто не хотят компенсировать, они не могут этого сделать, даже если бы захотели», — подчеркнул Волошин в эфире телеканала ZIK.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, комментируя слова украинского политика, констатировал, что экономическая ситуация в соседнем государстве, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«Это заявление полностью соответствует действительности, причем это не новость. Об этом говорили официальные лица, в том числе и министры, и премьер. Об этом говорили еще до начала данного сотрудничества; о том, что соглашение об ассоциации приведет к экономическому спаду на Украине», — рассуждает аналитик.

Политолог подчеркнул, что у украинских властей был выбор: сотрудничать с Россией или со странами Европейского союза. Но Киев предпочел встать на путь, заведомо для него невыгодный, понадеявшись на помощь ЕС.

«Эти слова — просто констатация факта. Это было очевидно пять лет назад, когда было подписано соглашение об ассоциации, и даже десять лет назад, когда оно только начинало готовиться, потому что на тех условиях, на которых Украина его подписывала… Она не могла присутствовать одновременно и на российском, и на европейском рынках. Про американский я уже не говорю, потому что там наблюдается ее полное отсутствие», — отмечает он.

Он заметил, что Украина, отказавшись от полномасштабного сотрудничества с Россией, потеряла даже на торговле с Евросоюзом. Это и стало главной ошибкой Киева.

«Поскольку все экономические связи Украины традиционно были завязаны на Россию, то эти потери не могли быть компенсированы даже за счет увеличения поставок в Европу. Но документы, которые подписывал Киев, не предусматривали такого увеличения. Там речь шла о жестком квотировании. По многим параметрам квоты, которые европейские политики вводили в так называемой зоне свободной торговли, которая была, может быть, и «зоной», но никак не «свободной торговли», поставки Украины в ЕС были намного больше, чем до того, как она подписала это соглашение», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Это привело к ухудшению сотрудничества между Россией и Украиной.