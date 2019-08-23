Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали до 2023 года за употребление кокаина

Москва, 23 августа. Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

По данным федерации, в организме 27-летнего россиянина были найдены следы кокаина. Наркотическое вещество было обнаружено в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая текущего года на первенстве мира, которое проходило в Словакии.

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT — IIHF (@IIHFHockey) August 23, 2019

Отмечается, что Кузнецов не просил вскрывать пробу B и он был временно отстранен с 13 июня 2019 года. Срок дисквалификации четыре года, он окончится 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступает за американский клуб с 2014 года.

Напомним, в мае в Сети появился ролик с хоккеистом, рядом с которым запечатлен столик с бутылкой из-под алкоголя, белый порошок и скрученная купюра. Кузнецов подтвердил, что в кадр попал он, но заявил, что запрещенные вещества никогда не принимал.

«Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим», — цитировал Кузнецова «Спорт-Экспресс».

По его словам, ролик был записан в прошлом году после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.