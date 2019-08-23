«Тролли» Навального из мести обвалили рейтинг ресторана «Армения» в Сети

Москва, 23 августа. Боты скандального блогера Алексея Навального продолжили атаку на известный московский ресторан «Армения». «Тролли» обвалили рейтинг столичного заведения на платформах «Яндекс» и 2Gis, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что из-за несанкционированного митинга 27 июля ресторану пришлось закрыться из соображений безопасности, что повлекло за собой большие убытки. Позже владельцы заведения подали иск на возмещение ущерба в размере 500 тысяч рублей к организаторам несогласованной акции. После этого на страницы ресторана «Армения» в TripAdvisor и на Facebook посыпались плохие отзывы.

Заведение приняло решение удалить свой официальный аккаунт в социальной сети. Модераторам TripAdvisor, в свою очередь, пришлось временно ограничить доступ к возможности оставлять отзывы к работе ресторана.

Однако нападки на «Армению» не прекратились. Издание выяснило, что с 16 августа боты Навального начали оставлять заведению всего одну звезду в «Яндекс», что привело к обвалу рейтинга. При этом негативных отзывов нет: в комментариях люди позитивно оценивают вкус блюд и работу персонала заведения, а звезда у ресторана всего одна.

Подозрительная активность была замечена и на платформе 2Gis. До подачи иска 16 августа в этом приложении у ресторана был всего лишь один отзыв с пятью звездами. Однако сейчас появились 238 негативных комментариев к работе заведения. В некоторых отзывах прямо указано, что причиной плохой оценки ресторану стал поданный иск. СМИ отмечает, что ряд комментариев был удален, однако боты продолжают публиковать отзывы каждые несколько минут.

Напомним, сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир Марьино «фабрику ботов» скандального блогера Алексея Навального. Сообщалось, что в этом месте несколько молодых людей писали с огромного числа аккаунтов публикации, в которых призывали выходить на незаконные митинги и быть решительнее на улицах, провоцируя массовые беспорядки.

В Telegram-канале «Шавки Красовского» появилось сообщение со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что обнаруженная «фабрика ботов» в Марьино может быть лишь одним из филиалов целой сети, которая базируется в Москве.

Напомним, организаторами несанкционированных акций в столице являются представители так называемой «оппозиции». Эти сборища проводятся в Москве в поддержку «независимых кандидатов», которых не допустили к выборам в Мосгордуму из-за многочисленных нарушений при сборе подписей.

В июле Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы ряду выдвиженцев, в число которых попали и сторонники Навального. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов. При этом допустимый по законодательству порог «брака» составляет 10%. В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, также вошли Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера.