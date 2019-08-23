Коррупция в Конгрессе США привела к эпидемии наркомании по всей Америке

В США беспрецедентными темпами растет число наркозависимых граждан. В последнее время это явление приобрело все признаки эпидемии, а многие американские эксперты признают опиоидный кризис проблемой №1 в сфере здравоохранения Штатов.

От передозировки ежегодно погибают десятки тысяч американцев, в среднем по 140 человек ежедневно. Это выше, чем смертность на американских дорогах. С 2011 по 2015 годы число смертей от передозировки наркотиков в США утроилось.

Между тем, в федеральные американские СМИ информация об этом поступает крайне скупо. Шокирующие факты, отражающие рост потребления наркотиков, никогда не становятся главными в новостной повестке Америки.

Опиоидная зараза: от мегаполисов — в глубинку

Характерно, что этот всплеск наркомании приносит огромные прибыли фармацевтическим компаниям, поскольку большинство наркозависимых — это граждане, которые приобрели препараты на базе наркотических веществ (опиум, морфий). Приобрели легально, по рецепту лечащих врачей, в качестве обезболивающих средств.

«Проблема заключается в том, что мы не понимаем масштабов катастрофы, и это приводит к многочисленным жертвам», — заявил один из активистов по борьбе с наркоманией в США Рокко Перла.

Он привел данные исследований, проведенных по запросу U. S. News & World Report. Из 140 человек ежедневно умирающих в Соединенных Штатах от передозировки наркотиков 91 погибает именно из-за опиоидов. К 2017 году половина всех мужчин трудоспособного возраста в стране принимали опиоиды. Еще один показатель — это снижение средней продолжительности жизни в США.

Плохи дела в мегаполисах — Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Детройте, Балтиморе, Милуоки. Только в Сан-Франциско от передозировки опиоидного анальгетика под названием фентанил в 2018 году умерли 89 человек — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Однако в последние три года наркоэпидемия стала быстро распространяться и в сельской части Америки.

В самом деле, эпидемия опиоидов особенно сильно поражает фермерские семьи. Американская федерация фермерского бюро и Национальный союз фермеров пытаются бороться с наркотической чумой, но государство не спешит им помочь.

Специфическая проблема США заключается в том, что опиоиды доступны, их часто выписывают врачи. Многие американцы даже не понимают, как легко впасть в зависимость, а, став наркозависимыми, стесняются признаться в этом. Причем опиоидная и героиновая зависимости часто начинаются с людей, использующих то, что они считают безопасными обезболивающими.

Американские компании AFBF и NFU спонсировали исследования, чтобы понять масштабы кризиса, с которым сталкивается сельское население в Соединенных Штатах. Согласно их результатам, три четверти фермеров и сельскохозяйственных рабочих (74%) в той или иной степени страдают от злоупотребления опиоидами. 77% фермеров и 76% работников сельского хозяйства отметили, что могут легко получить большое количество рецептурных опиоидов или обезболивающих без рецепта.

При этом лишь треть сельских жителей США считают, что им легко получить доступ к лечению наркотической зависимости, полученной в результате злоупотребления отпускаемых по рецепту лекарств или героина. 57% жителей американской глубинки уверены: необходимо государственное вмешательство, чтобы люди перестали стыдиться опиоидной зависимости и обращались для ее лечения к врачам.

Однако, учитывая темпы роста смертей от передозировок и отсутствие каких-либо обнадеживающих фактов в этой сфере американской жизни, очевидно, что Вашингтон попросту не справляется с наркотическим кризисом. А ведь он влечет за собой целый вал прочих проблем. Достаточно сказать, что именно с ростом числа наркозависимых в Штатах связывают участившиеся вспышки инфекционных заболеваний.

Американские чиновники не раз заявляли, что обеспокоены всплеском бактериальных и вирусных инфекций, связанных со злоупотреблением опиоидами. Растет число ВИЧ-инфицированных и больных разными формами гепатита. Проблему усугубляет отсутствие достоверных данных о новых очагах инфекций, спровоцированных приемом наркотиков.

За последние 20 лет использование опиоидов, в том числе рецептурных обезболивающих препаратов, а также героина и синтетических наркотиков, таких как фентанил, в США резко возросло. По состоянию на 2017 год, по оценкам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на 100 000 человек в стране приходилось примерно 15 смертей, связанных с передозировкой опиоидов. В 1999 году этот показатель был в пять раз меньше.

Согласно данным исследования, опубликованным в январе 2011 года, с 2007 года в Северной Каролине в 13 раз выросло число инфекций, приводящих к поражению сердечно-сосудистой системы среди наркоманов. На этом фоне рабочая группа в Национальной медицинской академии США приступила к разработке стратегии интеграции лечения инфекций и использования опиоидов. По их мнению, опиоидная эпидемия скоро станет для Америки чем-то вроде пандемии СПИДа в 1980—1990 годы.

Сенаторы на подхвате у фармацевтов

Чаще других наркоманами в США становятся бездомные. Опрос, проведенный конференцией мэров Соединенных Штатов, показал, что в 68% американских городов злоупотребление психоактивными веществами является для наркомана прямой дорогой к потере жилья и семьи.

В другом исследовании 25% опрошенных бездомных определили употребление наркотиков в качестве основной причины потери своего жилища. А недавние результаты по Бостону показали, что передозировка наркотиков стала более распространенной причиной смерти среди бездомных, чем ВИЧ.

При этом фармацевтический бизнес в США, получающий сверхприбыли от продажи опиатов, совершенно не заинтересован в эффективной борьбе с этим видом наркомании в стране. Не секрет, что многие американские конгрессмены и сенаторы получают деньги от лоббистов, связанных с фармацевтическими фирмами. Почувствовав угрозу своему бизнесу, эти корпорации в 2019 году увеличили расходы на лоббистскую деятельность.

Из официальных данных известно, что фармацевтические фирмы оказывают «финансовую помощь» как республиканцам, так и демократам. Только в прошлом году фармацевтические компании потратили на лоббирование своих интересов в Конгрессе США более 230 млн долларов.

На сайте Open Secrets опубликована информация о том, сколько получают сенаторы США непосредственно от крупных фармацевтических компаний.

Деньги республиканцам от фармацевтической промышленности в 2018 году:

Чак Грассли, Айова— 12 000 долл.;

Майк Крэпо, Айдахо — 131 800 долл.;

Пэт Робертс, Канзас — 27 500 долл.;

Майк Энци, Вайоминг — 25 000 долл.;

Джон Корнин, Техас — 62 600 долл.;

Джон Тун, Южная Дакота — 40 600 долл.;

Ричард Берр, Северная Каролина — 18 500 долл.;

Джонни Исаксон, Джорджия — 68 000 долл.;

Роб Портман, Огайо — 963 508 долл.;

Пэт Туми, Пенсильвания — 50 776 долл.;

Тим Скотт, Южная Каролина — 57 700 долл.;

Билл Кэссиди, Луизиана — 156 600 долл.;

Джеймс Ланкфорд, Оклахома — 6000 долл.;

Стив Дейнс, Монтана — 13 200 долл.;

Тодд Янг, Индиана — 95 150 долл.

Деньги демократам из фармацевтической отрасли в 2018 году:

Рон Уайден, Орегон — 76 220 долл.;

Дебби Стабеноу, Мичиган — 97 531 долл.;

Мария Кантуэлл, Вашингтон — 35 232 долл.;

Боб Менендес, Нью-Джерси — 88 763 долл.;

Том Карпер, Делавэр — 143 550 долл.;

Бен Кардин, Мэриленд — 67 374 долл.;

Шеррод Браун, Огайо — 96 946 долл.;

Майкл Беннет, Колорадо — 33 265 долл.;

Боб Кейси, Пенсильвания — 532 859 долл.;

Марк Уорнер, Вирджиния — 59 733 долл.;

Шелдон Уайтхаус, Род-Айленд — 54 696 долл.;

Мэгги Хассан, Нью-Гэмпшир — 20 163 долл.;

Кэтрин Кортес Масто, Невада — 16 334 долл.

Иными словами, наркотический кризис в США имеет еще и коррупционную составляющую. Политики из обеих партий просто-напросто не заинтересованы в том, чтобы спасать страну от наркоэпидемии, поскольку получают от этого стабильные и серьезные дивиденды.

Критическая неэффективность программ по борьбе с наркоманией — как на уровне штатов, так и на федеральном уровне — говорит о том, что Америка не способна решать даже базовые проблемы собственного общества, однако по-прежнему одержима глобальными проектами мироустройства. Раз правительство США не может справиться с опиоидной эпидемией в собственном государстве, то ясно одно — в Белом доме никому и дела нет до проблем населения Ирака, Ливии, Украины и других де-факто контролируемых из Вашингтона стран.

3 августа стало известно, что руководство Минобороны США распорядилось начать проверки в элитном американском подразделении «Морские котики» (Navy SEAL). Его бойцы подозреваются в регулярном употреблении наркотиков, а также в сексуальных домогательствах к мирным жительницам Ирака и Сирии. По версии обвинения, во время боевых операций на территории этих государств спецназовцы систематически злоупотребляли алкоголем и использовали наркотики, а как минимум одному из «морских котиков» выдвинуты обвинения в изнасиловании.