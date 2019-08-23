Путин и Нетаньяху выступили за совместную борьбу с международным терроризмом

Москва, 23 августа. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную борьбу с международным терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху рассказал Путину об итогах своей недавней поездки на Украину. Также президент РФ и премьер-министр Израиля затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и условились продолжать контакты.

Отметим, что в начале июля Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США. Стороны договорились о дальнейшей координации действий по линии военных ведомств.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации членов террористических группировок в Идлибе. Президент РФ отметил, что сейчас наблюдаются вылазки боевиков из демилитаризованной зоны в САР и их переброска в другие регионы мира.