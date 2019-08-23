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День российского флага собрал в Ростове более 3 тыс. человек

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День российского флага собрал в Ростове более 3 тыс. человек

Ростов-на-Дону, 23 августа. Более 3 тыс. человек посетили в четверг гуляния, организованные в честь празднования Дня российского флага. Участники флешмоба развернули на улице два российских триколора длиной в 15 и 36 метров, а также запустили в небо 500 белых, синих и красных шаров.

«В красочном представлении приняли участие 250 юных ростовчан: воспитанники детских садов, дворца творчества детей и молодежи города, юные инспекторы движения, представители советов молодежи всех восьми районов города», — сообщает пресс-служба администрации Ростовской области.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, приуроченные к Дню российского флага состоялись в парках Подмосковья. Гостей ждали не только выступления лучших артистов города, но и различные интерактивные занятия.

Организаторы мероприятия в парке «Солнечный берег», расположенный в Талдомском городском округе, предложили гостям принять участие в молодежном флешмобе «Флаг моего государства» и посмотреть выступления коллективов художественной самодеятельности. Также в парке прошла акция под названием «Российский триколор».

 

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