Поэтесса рассказала об отношении жителей Донецка к флагу России

Российские флаги по-прежнему развеваются по всему Донецку, в том числе на площади Ленина и у Дома правительства. Триколоры были повешены накануне, 22 августа, в День государственного флага России. В Донецкой народной республике также прошли праздничные мероприятия.

Корреспондент Федерального агентства новостей поговорила о значимости флага России для дончан с известной поэтессой, членом Общественной палаты ДНР и Союзов писателей ДНР и РФ Анной Ревякиной.

«Это совершенно невероятно: над Донецком развевается флаг России, и тысячи дончан уже стали россиянами, получили российские паспорта, — считает она. — Этот процесс идет прямо сейчас: паспорта нам начали выдавать весной, а флаг появился 22 августа, в День флага России».

Сегодня дончане и сам город преодолевают путь, ведущий в Россию, отметила собеседница ФАН. Но нельзя забывать о том, что Донецк всегда был русским городом, напомнила она.

«Донецк всегда говорил на русском языке и именно в русском языковом поле развивался как индустриальный промышленный центр. В том числе поэтому все эти символические моменты крайне важны», — рассказала Ревякина.

По словам поэтессы, для любого человека важно знать, что у его страны есть флаг, а сам он со школы знает его цвета и понимает, что они обозначают.

«По большому счету, в наше время к флагу обычно не испытывают каких-то особенных эмоций. Я помню, что эмоции испытывали в советское время: многие, кто застал ту эпоху, помнят, как были пионерами, а их галстук был частью Красного знамени. И была большая гордость, потому что именно под Красным знаменем был побежден фашизм», — заявила Ревякина.

Сегодня это не так, какого-то трепета от взгляда на флаг мало кто испытывает, посетовала она. Однако в последнее время у дончан изменилось отношение как минимум к трем флагам.

«Первый — жовто-блакитный флаг Украины, под которым шли убивать донецких людей. Второй флаг — это триколор нашей Донецкой народной республики. А третий — флаг Российской Федерации. Флаг России над Донецком — это не только надежда на то, что жители Донбасса будут россиянами: это уже происходит. Но еще это символ надежды, что русская земля Донбасса станет российской», — подытожила Анна Ревякина.

Напомним, что именно под флагом России весной 2014 года начались массовые митинги не только в городах Донецкой и Луганской областей Украины, но и по всей территории исторической Новороссии: в Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и т.д.

В дальнейшем российские флаги появились на блокпостах, а также на шевронах защитников Донецкой и Луганской народных республик. По сей день на позициях многих республиканских подразделений можно увидеть российские флаги. Также российские триколоры, наравне с государственными флагами ДНР и ЛНР, можно увидеть в кабинетах госчиновников обеих республик.

При этом и простые жители Донбасса, в том числе военнослужащие, и официальные лица уверены, что Донецкая и Луганская народные республики держат путь в Россию. И что государственный суверенитет республик является техническим — то есть позволяющим принимать решения без оглядки на Киев.

Референдум о самоопределении ДНР прошел 11 мая 2014 года. В ходе народного волеизъявления более 89% принявших в нем участие ответили утвердительно на вопрос «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» В тот же день аналогичный референдум прошел в ЛНР — там «да» самостоятельности сказали свыше 96% проголосовавших.