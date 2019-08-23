Киев, 23 августа. Осужденные на Украине граждане России Максим Одинцов и Александр Баранов, вероятнее всего, будут помилованы, заявил их адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, осужденных на Украине россиян Одинцова и Баранова могут помиловать в ближайшее время. Рыбин заявил, что есть и другие его подзащитные, которые готовятся к обмену, однако их имена называть не стал. Как пишет ТАСС, адвокат уверен, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу прибыла в Киев по вопросу освобождения Одинцова и Баранова.

Ранее сообщалось, что задержанные на Украине граждане России Александр Баранов, Евгений Мефедов и Максим Одинцов готовятся к юридической процедуре обмена на граждан соседней страны.

Евгений Мефедов был среди трех граждан РФ, задержанных после трагедии в одесском Доме профсоюзов. Он находился в числе активистов «Антимайдана» в момент поджога здания, получил ожог кисти и отравление угарным газом. Мефедова украинские силовики задержали в больнице только на том основании, что он предъявил российский паспорт.

Привлечь россиянина к ответственности за участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе местные «правоохранители» так и не смогли. В итоге его начали обвинять в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за того, что Мефедов возложил цветы к памятнику освободителям украинского города Николаева во время Великой Отечественной войны.

В феврале 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова к 13-ти и 14-ти годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в государственной измене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело об их похищении украинскими спецслужбами.