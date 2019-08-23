«Нафтогазу» придется сменить руководство ради российского транзита, считает эксперт

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и ее исполнительный директор Юрий Витренко являются помехой для начала переговоров с Россией по поставкам газа. Об этом рассказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов согласен с тем, как описывает ситуацию по газу Виктор Медведчук. По словам Колташова, нормализация отношений между Россией и Украиной по газовым вопросам должна начинаться с замены руководства «Нафтогаза».

«Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях», — написал Медведчук в Facebook.

Медведчук уже не раз призывал Киев начать переговоры с Россией по поставкам газа на Украину, а также по вопросу сохранения транзита через территорию страны. В марте Медведчук прибыл в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе встречи российская сторона отметила готовность поставлять Украине топливо и указала на ожидание конструктивного диалога с Киевом.

Василий Колташов отмечает, что нынешнее руководство «Нафтогаза» одержало ряд побед над «Газпромом» в судах. Можно вспомнить тот же Стокгольмский арбитраж.

«Они сумели добиться судебного подтверждения правильности своей претензии к «Газпрому». Теперь Украина может формально требовать уступок. Но в ответ на это «Газпром» занял совершенно неожиданную для Киева позицию. Возможно, в Киеве думали, что руководство «Газпрома» скажет: «Ну конечно, конечно, все что вы хотите! Подписанный контракт не имеет значения». Но «Газпром» сказал, что в таком случае транзит может вообще закончиться. В результате возник новый кризис в отношениях газового поставщика и газового потребителя на Украине», — рассказал Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам экономиста, позже руководство «Газпрома» заметило, что транзит газа через Украину при такой недружественной обстановке является бессмысленным. Теперь же ради сохранения российского транзита на уступки придется пойти «Нафтогазу».

«В такой обстановке как такое руководство вообще может договариваться с «Газпромом» и еще какие-то условия выбивать для Украины? Фактически «Нафтогаз» вел войну против «Газпрома». В результате «Газпром» сделал отношения с украинским газовым концерном более холодными. Поэтому, вне всякого сомнения, нормализация должна начинаться с замены руководства «Нафтогаза», их отказа от всех своих прежних претензий и заключения контракта на новых условиях», — сообщил собеседник ФАН.

До этого сообщалось, что Украина в случае потери транзита российского газа будет ежегодно терять примерно по 3 миллиарда долларов, а также лишится возможности получать топливо для внутренних потребностей.

Ранее представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус заявил, что спор с Россией по транзиту газа может привести к трудной зиме в стране. По его словам, Украина в настоящий момент располагает недостаточным количеством угля на складах. При этом, украинские власти обратились к теплогенерирующим компаниями с напоминанием о том, что эти запасы угля нельзя использовать в качестве шантажа для повышения тарифов.