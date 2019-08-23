 Вишневский недоволен заботой города о безопасности граждан

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский нашел новый повод для скандала на пустом месте. Он решил в очередной раз «попинать» городские власти, но, видимо, не найдя более-менее значимого предлога, прицепился к ограде набережной Смоленки, которую сейчас устанавливают. Со слов парламентария, это ограждение уродует облик города. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться — чем так не понравился заборчик депутату и каково отношение жителей к этой реконструкции.

Заявление

В начале августа Борис Вишневский опубликовал в своих соцсетях следующий пост: «Друзья, на Новосмоленской набережной устанавливают уродское «перильное ограждение». И как депутат, и как житель, я возмущен. Требую его немедленно демонтировать. Мало того, что деньги тратят, так еще и вид набережной уродуют».

И приложил свой депутатский запрос на имя вице-губернатора Эдуарда Батанова с требованием срочно демонтировать «уродливое ограждение» и доложить о результатах.

Начнем с того, что Борис Лазаревич существует на народные деньги. Зарплату в Законодательном собрании он получает с налогов петербуржцев. И должен свое время тратить именно на защиту интересов этих петербуржцев, а не наоборот — вредить им.

Во-первых, это не исторический центр города. Оградка устанавливается от моста Кораблестроителей до Наличного, вдоль набережной стоят сплошные многоэтажки, построенные во второй половине XX века.

Во-вторых, оградка — не забор — устанавливается исключительно ради безопасности. Если Борис Вишневский, как он пишет, много гулял вдоль набережной, то должен был заметить памятную плиту, установленную Александру Рожнову, который погиб в марте 1991 года, спасая из ледяной воды маленького ребенка. Дочке самого Рожнова в момент гибели героя не было и трех лет. Как ребенок оказался на реке — объяснять не надо, перебраться через парапет несложно и малышу. И еще для наглядности — рядом с набережной с двух сторон в этом месте пять (!) детских садиков. Не будем говорить о домашних животных, особенно собаках, которые могут запросто перепрыгнуть ограждение за утками — достаточно частыми гостьями Смоленки.

Реконструкция

Ремонт набережной реки Смоленки начался не на ровном месте и не потому, что так захотели чиновники. Он проводится в рамках проекта «Парк на Смоленке», который в свою очередь реализуется по инициативе победителей проекта «Твой бюджет». Реконструкцию выбрали сами горожане.

Концепция парка была разработана в 2017 году специалистами СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр генерального плана Санкт-Петербурга» по заказу комитета по градостроительству и архитектуре. Позднее в концепцию внесли изменения, касающиеся покрытия нижнего яруса набережной.

«В 2018 году ремонт набережной реки Смоленки (от моста Кораблестроителей до Наличного моста) был включен в адресную программу ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, за счет средств субсидии СПб ГБУ «Мостотрест» на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на 2019 год, — рассказали ФАН в ГБУ «Мостотрест». — В процессе разработки проектных решений на межведомственном совещании 25 июля 2018 года при участии представителей комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по благоустройству, ГБУ «Мостотрест», комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комитета по информатизации и связи, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, комитета финансов, Института дизайна и урбанистки Университета ИТМО принято решение о доработке концепции в части мощения нижнего яруса с использованием гранита или бетонной тротуарной плитки с имитацией гранита».

В рамках концепции было разработано проектное решение по ремонту набережной, отвечающее соответствующим нормативам. А именно — в соответствии с требованиями пунктов 8.1.27, 8.1.29 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» у внешнего края тротуара на мостовых сооружениях и насыпях высотой более одного метра необходимо устройство перильных ограждений высотой 1,1 метра. Высота существующего гранитного блока набережной реки Смоленки — 0,45 метра. При замене асфальтобетонного покрытия тротуаров набережной на бетонные плиты высота существующего ограждения уменьшается до 0,35 метра, что не соответствует действующим нормативным документам.

Поэтому проектным решением для приведения высоты ограждения в соответствие с ГОСТом предусмотрена установка перильного ограждения высотой 0,75 метра на существующий гранитный блок. Вот что пояснили в «Мостотресте»:

«Помимо этого, согласно требованиям статьи 11 ФЗ № 384-ФЗ («Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), «здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям — пользователям зданиями и сооружениями — в результате скольжения, падения».

К сожалению, стоит отметить, что ранее на набережной реки Смоленки были зафиксированы несчастные случаи из-за отсутствия должного ограждения, о чем свидетельствует установленная на сооружении мемориальная доска. Что касается внешнего вида перил, то стилистически вид ограждения разработан в увязке с типом ограждений мостов Кораблестроителей и Наличного и соответствует периоду постройки этой набережной. Работы по установке металлоконструкций перильного ограждения (и их архитектурное решение) выполняются согласно концепции, согласованной с комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга».

Мнения жителей

В начале года неоднократно проводились опросы населения по поводу установки ограды, в том числе в соцсетях. Мнения жителей набережной разделились. Кто-то против установки, но, в основном, из-за того, что непривычно. Люди, прожившие здесь всю жизнь, привыкли к одном виду набережной — без ограды. Здесь вопрос даже не столько о красоте, сколько о ностальгии по детству. Вот выдержки из нескольких комментариев:

«Даже сейчас видно, какой низкий бортик, а сейчас еще плитку положили, стала выше дорога и будет очень скользко, запросто можно будет чебурахнуться в Смоленку. И очень даже хорошо, что будет решетка. У нас в городе все набережные в решетках и никто не говорит почему- то, что это некрасиво. Давайте тогда на всех набережных города протестовать, что только на Смоленке-то?»

«Да что вам дались эти виды, облики менялись всегда. Это нестрашно визуально. У нас видимо других проблем нет?!»

«Мне решетка не нравится, но со своими тремя маленькими детьми я на Смоленку никогда не хожу гулять, опасно! А теперь, наверное, буду! Так что пока непонятно, может, и хорошо будет!»

«Один раз вытаскивала свою собаку — она прыгнула сама к уткам, но больше так не делала потом. И еще лет за 15 до этого видела, как другой пес вылетел и хозяин доставал. А вообще мне жалко, что посидушки на парапете в прошлом».

То есть депутат Вишневский в очередной раз пытается раздуть скандал на пустом месте. Очередной мыльный пузырь. Но зато уже растиражированный им по социальным сетям. Очередной «хайп» ради поднятия своей популярности. Он требует убрать оградку в нарушение всех законов, говоря, что это ради людей. Вот только люди понимают — заборчик, прежде всего, для их безопасности. Кстати, Борису Лазаревичу не мешало бы проверять факты, которые он «достает» из каких-то своих источников, мол, этот заборчик стоит 80 миллионов рублей. По данным «Мостотреста», «стоимость работ (включая сами металлоконструкции и работы по установке перильного ограждения) составляет порядка 32 млн рублей. Полная стоимость работ — 79,4 млн рублей».