Московское метро требует 52 тыс. рублей с Навального и его сторонников за митинги

Москва, 23 августа. Метрополитен Москвы подал иск к организаторам несанкционированных митингов в столице.

В числе ответчиков указаны блогер Алексей Навальный, глава его московского штаба Олег Степанов, глава «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов, глава московского отделения «Партии Перемен» Александр Соловьев, ведущий канала «Навальный Live» Владимир Милов, а также Илья Яшин и Юлия Галямина. Со всех них метрополитен требует 52 тыс. рублей. Дело будет рассматривать Коптевский суд Москвы.

Отметим, что московское метро стало не первой организацией, которая подала иск против организаторов митинга. Суммарно против них направлено семь исков на 13,5 млн рублей. В частности, компания «М.Такси» требует выплатить более 800 тыс. рублей. Еще 551,8 тыс. рублей намерена взыскать компания «Анкор», которая владеет кафе в центре Москвы.

Митинги в столице продолжаются уже несколько недель. Поводом стал отказ Мосизбиркома регистрировать ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые нарушили правила выдвижения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов «оппозиционеры» начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.