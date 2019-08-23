Экс-глава НБУ заявил о «планомерном убийстве» банковской системы на Украине

Киев, 23 августа. Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов заявил, что на Украине идет «планомерное убийство» банковской системы. О том, что происходит с финансовым сектором в стране, он написал на своей странице в Facebook.

За семь месяцев 2019 года украинские банки заработали 36,7 миллиарда гривен (1,46 миллиарда долларов), что почти в 3,7 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года — 9,8 миллиарда гривен (390 миллионов долларов), пишет SM-News. Арбузов отметил, что, с учетом продолжающегося экономического кризиса на Украине и затяжной гражданской войны, такой рост впечатляет. Он решил разобраться, какие операции могли дать толчок к развитию банковского сектора, и установил ряд нюансов.

По его словам, доля проблемных кредитов в стране в июле 2017 года составила 58%, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения Арбузов привел статистику стран с наибольшими историческими максимумами доли неработающих кредитов. В 2010 году в Афганистане этот показатель составлял 50%, в Нигерии — 38%, а в Экваториальной Гвинее в 2016 году — 28%.

Экс-глава НБУ заявил, что 80% всех проблемных займов на Украине были просрочены более чем на 90 дней. Это означает, что вероятность их возврата — крайне мала. Арбузов отметил, что доля неработающих кредитов в стране по-прежнему остается высокой, несмотря на снижение показателя до 51%. При этом Нацбанк Украины ужесточил требования к недобросовестным заемщикам.

«Такой серьезный рывок прибыльности, после определения ошеломляющего уровня проблемных кредитов и принятия мер по «принудительному снижению» кредитных операций, как-то не вяжутся. К сожалению, вижу параллельно идущие процессы: манипулирование статистикой и планомерное убийство банковской системы в стране», — написал Сергей Арбузов.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой содержится просьба заменить гривну на доллар. Автор петиции заявляет, что американская валюта является более надежной, чем подверженная курсовым скачкам гривна. Сообщалось, что в январе гривна стала аутсайдером по «индексу бигмака».

Напомним, кризис в украинской экономике разразился в 2014 году после произошедшего в Киеве госпереворота. Причиной падения экономических показателей стала затянувшаяся гражданская война в Донбассе, высокая закредитованность страны, а также повышение цен и тарифов на фоне снижения доходов населения. На ситуацию повлиял и разрыв Киевом договоров о сотрудничестве с Москвой, в результате чего ключевые украинские предприятия остались без российских комплектующих и сырья.