Известный бодибилдер умер после тренировки в московском фитнес-клубе

Москва, 23 августа. Дмитрий Жигулин, вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу скончался на 47-м году жизни в Москве. Спортсмен умер в свой день рождения после тренировки в фитнес-клубе.

Знакомые спортсмена — бодибилдер и тренер по фитнесу Михаил Левшонков, а также Алена Лыкошева, которая занимается бодифитнесом, рассказали изданию «Ридус» о том, что при жизни о проблемах Жигулина со здоровьем ничего известно не было. Девушка отметила, что виделась со спортсменом несколько дней назад, и трагедию ничто не предвещало.

Сообщается, что Дмитрий Жигулин скончался 22 августа в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы. После тренировки именинник предложил спортсменам-товарищам остаться в клубе на чай. Около шести часов мужчина отошел в отдельный кабинет, но оттуда уже не вернулся. Примерно в 20:00 искать Дмитрия отправилась его подопечная и обнаружила уже мертвым на полу.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Оказалось, коллеги спортсмена неоднократно отмечали, что его лицо иногда имело красноватый оттенок, что могло свидетельствовать о постоянном повышенном давлении. В настоящее время эта информация не подтверждена.

Сам Дмитрий говорил, что спортом занимается с детства и даже назвал точную дату, когда начал заниматься атлетической гимнастикой — 3 сентября 1987 года.