Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина должна отказаться от «жовто-блакитного» флага

Украина отмечает День государственного флага, однако для экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко этого праздника сегодня не существует. Почему он отказывается не только праздновать день флага, но и считает, что от «жовто-блакитного прапора» Украина должна отказаться, Журавко рассказал в заметке в Facebook, объяснив свою позицию в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Как человек, любящий свою страну — Украину, я не воспринимаю праздники на костях, на человеческой трагедии и боли, — говорит экс-депутат Рады. — Да, сам флаг очень красивый, в нем есть душа: его цвета связаны с небом и зерном. Но на Украине шестой год идет гражданская война, в которой этот флаг буквально разорвали, распяли, утопили в крови. Поэтому сегодня, как патриот своей страны, я не воспринимаю флаг Украины, и уж тем более не приемлю связанный с ним праздник».

По словам Журавко, он в ужасе, что сегодня на Украине лжепатриоты используют государственный флаг в кровавом сценарии.

«Еще страшнее, что сегодня этот флаг символизирует государство, которого не существует после государственного переворота 2014 года. Ведь тогда этот флаг буквально разорвали в клочья, — говорит собеседник ФАН. — Как я могу праздновать день флага, если в моей стране есть политзаключенные?! Как можно праздновать, если в Донбассе каждый день умирают ни в чем не повинные люди?! Как я могу праздновать день флага, если в моей стране забывают и фактически уничтожают ветеранов Великой Отечественной войны?! Как мне можно это праздновать, если уничтожают мою и нашу общую историю — историю славянских народов, в которой Украина всегда была вместе с Россией и Белоруссией?!»

Все это делает невозможным возрождение Украины под ее нынешним флагом, считает Журакво.

«Это уже не мой флаг, — говорит он. — Считаю, что у Украины должен появиться новый флаг, под которым страна сможет возродиться. Невозможно жить под флагом, который настолько испачкан кровью. Ведь именно с «жовто-блакитным» флагом шли убивать мирных граждан Донбасса, с этим флагом 2 мая (2014 года) заживо сожгли людей в Доме профсоюзов в Одессе! Как может день этого флага быть для меня праздником?!»

По словам собеседника ФАН, он, как человек, видевший войну, глубоко переживает за нынешнее состояние Украины.

«Не могу это праздновать, иначе считал бы себя нелюдем. Не могу праздновать и скакать на руинах, как это делают лжепатриоты. Поэтому для меня неприемлемо сегодняшнее выступление (президента Украины Владимира) Зеленского, мол давайте все вывесим флаги, давайте все покрасим в «жовто-блакитное». Мне все это напоминает (экс-президента Украины Петра) Порошенко. Если бы Зеленский всерьез приехал в Донбасс и своими глазами увидел, что натворили там лжепатриоты, он бы тоже, думаю, пришел к такому же мнению», — резюмировал Алексей Журавко.

День государственного флага Украины (укр. День державного прапора України) отмечается ежегодно 23 августа. Праздник был официально утвержден в 2004 году указом первого президента независимой Украины Леонида Кучмы.

День был выбран неслучайно: 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной рады. А уже 4 сентября 1991 года «жовто-блакитний прапор» был торжественно поднят над зданием парламента Украины.