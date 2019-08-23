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В США подтвердили авиаудары Израиля по целям в Ираке

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В США подтвердили авиаудары Израиля по целям в Ираке

Вашингтон, 23 августа. Представители администрации США подтвердили, что израильские ВВС нанесли авиаудары по расположенным в Ираке складам, в которых хранились иранские баллистические ракеты. Об этом сообщило Associated Press.

Уточняется, что агентство получило данную информацию после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на причастность его страны к бомбовым ударам на территории Ирака. Официальные комментарии на этот счет представители администрации президента США Дональда Трампа давать отказались.

Отвечая на вопрос об атаках ВВС Израиля, направленных на расположенные в Ираке иранские силы, сам Нетаньяху заявил, что «Израиль действует на многих театрах военных действий против государства, которое стремится его уничтожить».

Ранее сообщалось, что Россия может стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Источник в дипломатических кругах отметил, что для обеспечения безопасности в регионе необходимо учитывать интересы обоих государств.

Отметим, что Иран и Израиль традиционно находятся в натянутых отношениях. Этому способствовало противодействие Тегерана процессу принятия Израиля в ООН. Кроме того, Иерусалим выступает категорически против разработки Ираном ядерного оружия. Тегерану же не нравится сотрудничество Израиля и США, а также боевые вылеты израильских ВВС на территорию Сирии.

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Источник: Associated Press
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