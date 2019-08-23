Зеленский обратился за поддержкой к Минску

Минск, 23 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский просил Минск о поддержке.

Об этом стало известно из отчета по итогам встречи, размещенном на официальном интернет-портале президента Белоруссии.

В ходе обсуждения белорусско-украинского сотрудничества Лукашенко обратился к собеседнику с вопросом:

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским. — Прим.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?».

Однако, о какой именно поддержке идет речь неизвестно, так как ответ Румаса в отчете не приводится.

В июле у лидеров стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, промышленности и сельского хозяйства, и президент Лукашенко пригласил украинского коллегу посетить Белоруссию в любое время и в любом формате. Президент Украины приглашение принял.

Также главы государств говорили о ситуации в Донбассе. Тогда Зеленский поблагодарил Лукашенко за организацию эффективной переговорной площадки в Минске. Белорусский лидер в свою очередь заявил, что Минск и в дальнейшем будет прилагать усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Однако, существует мнение, что на ситуацию в Донбассе лидеры стран смотрят по-разному. Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что Зеленскому мир на этой территории не нужен, отмечая, что «с момента его вступления на киевский президентский престол и соответствующего получения полномочий верховного главнокомандующего над всеми украинскими силовиками и боевиками, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины не только не прекратились, но и усилились».