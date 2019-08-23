В Германии выступили за возвращение России в G7

Москва, 23 августа. Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

Линднер подчеркнул, что Германии и участникам G7 следует сделать диалог с Россией более интенсивным.

«Нет никакого смысла в том, чтобы страны G7 обсуждали между собой, какой плохой президент [России Владимир] Путин», — приводит его слова газета Passauer Neue Presse.

По мнению немецкого политика, страны должны говорить друг с другом о противоречиях именно тогда, когда есть кризисные ситуации и конфликты. Линднер подчеркнул, что в таких моментах нельзя обрубать каналы диалога.

«России вновь следовало бы участвовать в обсуждении в формате «G7 + 1», — констатировал он. — Это предпосылка для ослабления напряженности».

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Предполагается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в Биаррице.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва не исключает возобновления формата G8, однако, по его словам, это не является самоцелью.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поддержал позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо по вопросу возвращения России в G7 и попросил не восстанавливать G8.