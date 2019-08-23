Житель «Эр-Рукбана» рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в лагере

Дамаск, 23 августа. В лагере беженцев «Эр-Рукбан», находящимся под контролем США в зоне Ат-Танф, складывается тяжелая гуманитарная ситуация.

Местный источник опубликовал письмо в социальной сети Facebook, в котором рассказал о ситуации в лагере своей сестре.

Письмо было передано сестре беженцами, которым удалось покинуть лагерь 14 августа 2019 года. Письмо публикуется с разрешения сестры.

Некоторые имена закрашены для безопасности автора письма.

«Я с внуками по-прежнему нахожусь в лагере «Рукбан», внучата болеют, нет лекарств, нет нормальной питьевой воды, днем очень жарко. Охрана звереет. Я, сестренка, еще как-то держусь, переживаю за невестку с внуками. Надеюсь, в скором времени выйдем из этого проклятого места, и приеду к тебе. Кроме тебя нам некуда податься. Твой брат», — говорится в послании.

Стоит отметить, что ситуация в лагере «Эр-Рукбан» находится на гране катастрофы: сирийским беженцам, проживающим на его территории, практически не оказывается медицинская помощь. У многих людей до сих пор существует потребность в еде и воде.

В первую очередь из-за сложившейся негативной ситуации в лагере страдает наиболее незащищенный слой населения — дети. Два из трех находящихся в «Эр-Рукбане» медицинских пункта — «Тадмор» и «Карьятейн» — предоставляют медпомощь исключительно на платной основе. Однако у подавляющего большинства беженцев нет никаких средств.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) лагерь покинули свыше 17 тысяч гражданских, то есть почти 40 процентов его обитателей. Согласно замыслам Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, остальных людей в ближайшее время нужно начать выводить по 3000-3500 человек в пять дней.