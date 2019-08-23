Минтруд РФ установил величину прожиточного минимума во II квартале 2019 года

Москва, 23 августа. Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума в целом по России во втором квартале 2019 года. Соответствующая информация содержится в приказе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Величина прожиточного минимума во II квартале года составила 11185 рублей. В приказе говорится, что для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составил 12130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11004 рублей.

Ранее Минтруд опубликовал проект документа, который предполагает увеличение МРОТ до 12130 рублей с 1 января 2020 года. Также в министерстве труда сообщали, что намерены повысить прожиточный минимум на душу населения в среднем на 4%. В первом квартале 2019 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 11 653 рубля, для пенсионеров — 8 894 рубля, а для детей — 10 585 рублей.