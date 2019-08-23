В Госдуме рассказали об ответе Шойгу на исходящую от США угрозу

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову оценить уровень угрозы, исходящей от США после их выхода из ДРСМД и испытания ракеты среднего радиуса действия наземного базирования. Президент поручил главам министерств «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа». В Госдуме пояснили, каким именно будет ответ России на американскую угрозу.

По словам российского лидера, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и последовавшие за этим испытания ракеты в радиусом действия свыше 500 километров показали истинные намерения Вашингтона.

«Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет, — сказал Путин на совещании Совбеза РФ в пятницу. — Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ».

Поручая Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам «проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для России, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», Путин подчеркнул, что «Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности».

«Я думаю, что министр обороны Сергей Шойгу в качестве «исчерпывающих мер для подготовки симметричного ответа» предложит продолжить работу по разработке и совершенствованию высокоточного оружия. Время лошадей, копий, луков и стрел, пушек с ядрами закончилось. Сейчас все решают высокоточные современные технологии. И наш ответ на американскую угрозу будет безопасным для российского бюджета и международного сообщества. Потому что это, повторюсь, будет продолжением научных разработок», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий добавил, что уровень исходящей от США угрозы известен российскому военному руководству и дипломатам.

«Шойгу и Лавров просто доложат президенту об имеющейся на сегодняшний день ситуации у российских границ. И, исходя из текущего положения, будут приниматься решения. Не исключаю, что государство придумает варианты, чтобы аккумулировать средства внутри нашей страны, поскольку понадобится хороший финансовый запас», — уточнил Александр Шерин.

Ранее в Совфеде предостерегли Вашингтон от отказа от продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).