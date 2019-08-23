Сирия, 23 августа. ССА похищает людей в Алеппо. Турция отказывается выводить солдат со своего наблюдательного пункта в Муреке, который окружен сирийской армией. В Ракке обезврежена курдскими бойцами одна из «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты и нанесли удар по укрытиям джихадистов в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли в блокаду турецкий наблюдательный пункт в Идлибе, где скрываются боевики.

«Исламское государство1»: лишилось нескольких боевиков в ходе рейда курдских радикалов в Ракке.

«Хурас Ад-Дин»: лишилась одного полевого командира при теракте в Идлибе.

Курды: в Ракке провели антитеррористический рейд и задержали несколько боевиков ИГИЛ, одного боевика потеряли при невыясненных обстоятельствах.

ВС Турции: отказываются выводить войска с осажденного наблюдательного пункта в Муреке на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики из состава «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили 5 жителей деревни Кулика в районе Мобата, как сообщает курдский новостной портал ANHA. Боевиками также был похищен Мохаммед Ахмед Хадер из деревни Басута в районе поселка Шерава. Это не первое сообщения о похищении граждан на севере Алеппо, ранее протурецкие боевики уже похищали мирных жителей и требовали выкуп от их семей. Как правило от заложников они избавляются, если не получают за них денег. Весной этого года трех человек боевики ССА похитили в городе Аль-Баб, тела двух заложников были обнаружены позднее на дороге у поселка Джандарис с разницей в неделю. В июне ССА похитила четырех гражданских лиц из поселения Арба, потребовав за их освобождение у родственников выкуп в размере 15 тысяч долларов. Дальнейшая судьба заложников до сих пор неизвестна.

Как передает новостной портал Masar Press Net, Сирийская арабская армия (САА) нанесла удар по укреплениям радикалов в районе поселка Аль-Бавабия. Пока данные о потерях радикалов в личном составе уточняются.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в южные районы провинции. Днем авиация нанесла точечные удары по укрытиям и складам боеприпасов радикалов в предместьях города Кафр-Саджна, как сообщает информагентство Step News Agency. Информации о потерях в рядах радикалов пока не поступало.

В районе поселка Джамея при взрыве заминированного автомобиля погиб Сухейб Абу Халид – глава «Хурас Ад-Дин», известный также по кличке «Инженер», как передал Telegram-канал (@directorate4). «Хурас Ад-Дин» - группировка, которая выступает против правительственных сил САР, сирийская преемница запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1. Оппозиционные СМИ отмечают, что заминированный автомобиль - излюбленный прием боевиков «Исламского государства», одного из идейных противников «Аль-Каиды» после раскола в 2014 году. Напомним, 5 августа при схожих обстоятельствах в городе Тафтаназ целью похожей атаки стал боевик по прозвищу Абу Аль-Валид Аль-Туниси, также член «Хурас Ад-Дин». Ответственность за покушение на него не взяла на себя до сих пор ни одна из группировок.

Провинция Ракка

Как сообщает курдский новостной портал ANHA, в рамках операции так называемых курдских сил безопасности «Асайиш» в городе Ракка было установлено местонахождение «спящей ячейки» «Исламского государства», которая совершала теракты в провинции. Курдские радикалы арестовали несколько боевиков, включая нескольких женщин. При них было оружие, включая пистолеты с глушителями, автоматы Калашникова и пропагандистские материалы ИГИЛ. Администрация «Демократических сил Сирии» SDF в заявлении подчеркивает, что они нейтрализовали одну из самых крупных «спящей ячеек» которая действовали в провинции.

Труп застреленного боевика SDF был обнаружен и в окрестностях города Аль-Мансура в юго-западной части провинции, как сообщает новостное агентство Al Manar. В нападении подозревают боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

По данным портала Al Mаsdar, в настоящее время турецкие военные создали неофициальный наблюдательный пункт между городами Хан-Шейхун и Маарет-ан-Нуманом; однако сирийская армия может атаковать с другого фланга. Турция уже объявила, что не будет выводить войска с какого-либо наблюдательного пункта на северо-западе Сирии, несмотря на то, что сирийские военные окружили один из них в Муреке. Анкара подчеркивает, что вывод ее войск с пунктов, созданных в результате заключения соглашения по Идлибу, которое было заключено в Сочи в 2018 году, не предусмотрен. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что его страна не будет переносить девятый пункт в другое место, и предостерег режим сирийцев от «игр с огнем». «Мы сделаем все необходимое для безопасности наших солдат», - заявил министр.

Сирийская армия продолжает продвижение в Хаме, согласно информации портала РИА новости, под контроль правительственных сил перешли почти без боя поселки Маркаба, Лахайя и Аль-Бувейда. Сообщается, что армия заняла поселок Мурек и на данный момент контролирует все районы северной Хамы, кроме турецкого наблюдательного пункта №9. Военные перекрыли въезд любому гражданскому лицу из северной части провинции местности и перекрыли транспортное сообщение на участке трассы между поселками Суран и Мурек, как передает информагентство Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.