Сайт «Кандидат-2019» расскажет все об участниках выборов в Мосгордуму

Москва, 23 августа. Политолог Павел Данилин представил сайт под названием «Кандидат-2019», на котором размещена вся доступная информация об участниках предстоящих выборов в Мосгордуму. О запуске портала эксперт сообщил в социальной сети Facebook.

«В распоряжении всех кандидатов личные кабинеты, они могут опубликовать свою биографию, программу, работать с наказами, отвечать на вопросы. На сайте сейчас все зарегистрированные кандидаты», – говорится в сообщении.

По словам Данилина, главная цель сайта — познакомить избирателей с кандидатами на депутатское кресло в столичном парламенте. Он обратил внимание на то, что далеко не все политологи сейчас знают, кто представлен в их округе.

На сайте для удобства пользователей разместили интерактивную карту Москвы с разделением по избирательным округам. На ней отмечены все участки для голосования, которые откроются для жителей столицы 8 сентября. Пользователи также могут обратиться к поиску информации по адресу проживания.

Данилин добавил, что найти сведения обо всех участниках предвыборной гонки было далеко не просто. К примеру, программы нескольких кандидатов опубликованы только в их листовках и газетах. Политологу пришлось разыскивать эти материалы и привлекать людей для их оцифровки.

«Есть несколько совсем загадочных людей, надеюсь, мы найдем их следы. Все доступные программы кандидатов мы опубликуем для избирателей», – добавил Данилин.

Политолог призвал участников предстоящих выборов проходить на портале регистрацию, публиковать свою программу и отвечать на вопросы избирателей. Он также планирует провести в день голосования экзитпол и опубликовать его итоги на сайте «Кандидат-2019».

Напомним, в начале осени жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявило более 400 человек. В выборах в Мосгордуму в итоге примут участие 233 кандидата. Среди них 62 самовыдвиженца, от парламентских партий баллотируются 129 человек. Из-за серьезных нарушений при сборе подписей городская избирательная комиссия не зарегистрировала 57 претендентов.

В число тех, кому ответили отказом из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений. Причиной недопуска стали их попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака. Так называемой «оппозиции» вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и использование данных мертвых людей.

Недовольные решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» попытались оказать давление на избирательные комиссии незаконными акциями и митингами в столице, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о готовящемся пакете предложений по совершенствованию избирательного законодательства. Она напомнила, что новые технологии сейчас применяются не только ЦИК, но и теми, кто занимается сбором подписей нечестным путем.