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Футболки с американской Гренландией поступили в продажу в США

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Футболки с американской Гренландией поступили в продажу в США

Вашингтон, 23 августа. В США стали продаваться футболки с изображением американской Гренландии. С такой инициативой выступил национальный комитет Республиканской партии (NRCC).

В Республиканской партии решили поддержать желание Трампа купить у Дании Гренландию. Республиканцы представили публике футболки с изображением этого острова в составе США.

«Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! — говорится в сообщении национального комитета Республиканской партии. — Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции».

Отмечается, что пожертвовать можно сумму от 25 до 1000 долларов.

Напомним, ранее Трамп озвучил идею о приобретении входящей в состав Дании Гренландии. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отказалась обсуждать с президентом США этот вопрос. Ее позицию поддержали и жители датского острова.

В ответ американский лидер отменил свой визит в Копенгаген, запланированный на 2-3 сентября. В Королевском доме Дании были удивлены поведением Трампа.

Как пишет New York Times, Трамп уже более года обсуждает с сотрудниками совета национальной безопасности этот вопрос. Глава Белого дома поручил им провести соответствующее исследование. По словам одного бывшего американского чиновника, в прошлом году Трамп даже шутил об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию.

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