Футболки с американской Гренландией поступили в продажу в США

Вашингтон, 23 августа. В США стали продаваться футболки с изображением американской Гренландии. С такой инициативой выступил национальный комитет Республиканской партии (NRCC).

В Республиканской партии решили поддержать желание Трампа купить у Дании Гренландию. Республиканцы представили публике футболки с изображением этого острова в составе США.

Отмечается, что пожертвовать можно сумму от 25 до 1000 долларов.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5