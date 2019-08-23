СМИ сообщили о попытках менеджеров Заворотнюк замять слухи о раке у актрисы

Москва, 23 августа. Тяжелая болезнь может быть причиной отмены спектаклей с участием российской актрисы Анастасии Заворотнюк. В обществе уже пошли слухи о том, что у артистки может быть рак мозга.

«Мы узнали о болезни пару недель назад. Диагноз никто не называет, менеджеры актрисы всячески пытаются замять все вопросы на эту тему. Об отмене спектаклей не говорится до последнего. Я слышал, что состояние не критичное, но работать Анастасия не сможет», — рассказал KP.ru информированный источник.

Он не знает, идет ли речь о раке или другом заболевании, однако на сцене актриса появится лишь в сентябре. Согласно предварительной информации, состояние женщины не критичное, однако работать она пока не в состоянии.

Главный онколог России Михаил Давыдов заявил, что Заворотнюк в свое время решилась на искусственное оплодотворение, в ходе которого прошла гормональную терапию. Эта процедура могла спровоцировать развитие онкологического заболевания при условии, что к тому моменту у Заворотнюк уже была начальная стадия рака.

Ранее появились сообщения о том, что 48-летняя актриса якобы из-за рака головного мозга отменила ряд спектаклей в театре, перестала выходить в свет, а в социальных сетях появляется крайне редко. В Петербурге в спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова.

При этом представители актрисы опровергли слухи об онкологическом заболевании. По их словам, отмена выступлений не связана со здоровьем женщины. Напомним, что Заворотнюк снималась в фильмах «Гоголь. Ближайший», «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время» и «Мамы», но по-настоящему известной ее сделал сериал «Моя прекрасная няня».