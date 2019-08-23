Думская комиссия по вмешательству в дела России проведет заседание до 8 сентября

Москва, 23 августа. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проведет второе совещание до 8 сентября. Об этом сообщил ее глава Василий Пискарев по итогам первого установочного заседания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы намерены собраться до (единого дня голосования. — прим. ФАН). Это не связано с самим днем. Комиссия сформирована, депутаты отозваны из отпуска. (Это делается. — прим. ФАН), чтобы работа велась, мы могли показать вам ее итоги», — рассказал Пискарев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Не хотелось бы, чтобы между сегодняшним и следующим заседанием прошло слишком много времени, отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Он также рассказал, что в распоряжение депутатов поступила новая информация о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела России, однако, она будет озвучена только при подтверждении.

«Новые факты мы будем сначала сами изучать, а потом вам докладывать. О тех фактах, которые, как мы считаем, не подтверждаются, мы не будем говорить», — сказал Пискарев.

Он также отметил, что комиссия будет работать открыто. Запросы на получение необходимой информации направлены во все правоохранительные структуры.

Ранее Совет Госдумы принял решение о создании соответствующей комиссии. Оно будет утверждено постановлением нижней палаты парламента. В комиссию вошли 12 депутатов.

С инициативой о расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России выступили лидеры фракций Госдумы. О необходимости обсуждения вопроса в рамках Совета заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.