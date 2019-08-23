Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе

Москва, 23 август. Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, лидеры двух стран договорились активизировать усилия для ликвидации исходящей из зоны деэскалации Идлиб террористической угрозы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую работу по созданию и запуску конституционного комитета.

Ранее сообщалось, что правительственная армия САР в сотрудничестве с российскими военнослужащими продолжает военные операции в северной части провинции Хама и на юге Идлиба, где были освобождены многие поселения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В настоящее время в отдельных районах страны, в том числе в Идлибе, проводятся зачистки от боевиков и членов бандитских формирований. Сирийские власти ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.