Политолог рассказал, зачем в США запустили продажу футболок с американской Гренландией

Соединенные Штаты уже давно хотят получить Гренландию; она послужит им форпостом интересов Вашингтона в Арктике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе американской территории.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5