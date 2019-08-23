Политолог рассказал, зачем в США запустили продажу футболок с американской Гренландией

Соединенные Штаты уже давно хотят получить Гренландию; она послужит им форпостом интересов Вашингтона в Арктике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Поддержи идею!»

Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе американской территории.

«Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции», — говорится в описании футболки на официальном сайте комитета.

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow!" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5 — Casey Tolan (@caseytolan) 22 августа 2019 г.

Пожертвовать можно от 25 до тысячи долларов. На футболке изображена карта Соединенных Штатов, которая включает в себя Гренландию.

Битва за Арктику

Как отметил Владимир Соловейчик, изначально все это выглядело как шутка, но на самом деле все гораздо серьезнее. Власти США давно думают о том, как бы получить в свое полное распоряжение Гренландию. Остров, находящийся под юрисдикцией датской короны, богат источниками пресной воды и природными ресурсами, поэтому и интересен для американских корпораций. К тому же Гренландия может стать форпостом для продвижения интересов американского капитала в Арктике.

«Именно из этих соображений еще семьдесят с лишним лет тому назад президент США Гарри Трумэн первым завел разговор о покупке Гренландии в рамках тогдашних планов руководства США по милитаризации Арктики, о приобщении ее к сфере «жизненно важных американских интересов». Тогдашние планы Трумэна и американского генерала Дуайта Эйзенхауэра вызвали, кстати, резкую отповедь со стороны советского правительства и его председателя Иосифа Сталина, появление в советской печати разного рода критических публикаций и карикатур», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что история повторяется. Однако кроме экономических и военных планов в идее Трампа есть и прямой предвыборный подтекст. Не случайно руководство Республиканской партии Трампа сразу ухватилось за нее в чисто агитационных целях.

«Через год с небольшим в США выборы, а «битва за покупку Гренландии и приращение американских земель» может стать весьма удачным ходом в предвыборной кампании как Дональда Трампа, так и иных кандидатов-республиканцев на выборах в палату представителей и сенат Конгресса США, на выборах губернаторов штатов», — заключил Владимир Соловейчик.

Трампа в Гренландии могут интересовать не только геополитические возможности. Местные залежи нефти, которые оцениваются в 50 миллиардов баррелей, ставят остров в один ряд с Ливией. Кроме того, здесь обнаружены солидные запасы графита, каменного угля, алмазосодержащего кимберлита и других полезных ископаемых.