Экс-глава МИД Украины предупредил об опасности детской болезни «Зе»

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает следовать по пути своего предшественника Петра Порошенко и противоречить своим предвыборным обещаниям. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил бывший руководитель МИД Украины Леонид Кожара.

Как отметил украинский дипломат, Зеленский продолжает политику пятого главы государства Порошенко по двум причинам. Во-первых, указал он, может быть, Зеленский боится лично брать на себя инициативу.

По мнению дипломата, вторая причина может заключаться в том, что в команде президента просто нет «компетентных людей».

«Поэтому сегодня Зеленский идет след в след за Порошенко — это почти аналогичные заявления, которые сильно отличаются от предвыборной кампании самого Зеленского, когда, вы помните, он так колоритно, с таким поговорками, что «готов встречаться хоть с чертом лысым», — напомнил экс-глава МИД Украины.

Кожара раскритиковал «Зе команду», которая представила себя всезнающей, сравнив это с детской болезнью «Зе». По его словам, это «всезнайство» может сыграть с штабом Зеленского злую шутку.

«Мы видим, как легко эта компания относится к конституции Украины, к регламенту Рады, который они сейчас обязаны будут выполнять, потому что они превратят парламент в «Квартал 95», — предположил он, добавив, что тогда все украинцы будут над ними смеяться, как в свое время над их шутками и скетчами.

Кожара предупредил, что эта детская болезнь «Зе» очень опасна, но непонятно, во что она выльется в самое ближайшее время.

Ранее украинский депутат Рады Вадим Рабинович заявил об «ужасающем уровне некомпетентности» команды нового президента Украины Зеленского. Он напомнил простую ситуацию со столицей Канады, которую в штабе главы государства перепутали с Торонто.