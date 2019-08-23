Эпидемиолог РАН назвал страны, из которых россияне привозят смертельные болезни

Москва, 23 августа. Все смертельные лихорадки, случаи заражения которыми фиксируются в России, жители РФ привозят из других стран. Об этом сообщил член-корреспондент РАН эпидемиолог Юрий Куличенко.

«Все случаи южных лихорадок, таких, как Денге и Чикунгунья, были завозными — туристы «привозили» их из-за границы. Эти вирусы распространены в Индии, странах Латинской Америки, а также в Африке», — рассказал эксперт.

Кроме того, эпидемиолог подтвердил, что на юге России действительно появились комары Aedes albopictus, которые потенциально являются переносчиками опасных болезней. Однако Куличенко считает, что серьезность ситуации явно преувеличена.

«Роспотребнадзор проводил целый комплекс мероприятий по снижению их популяции. Пока не было выявлено ни одного случая передачи этих вирусов комарами. Тем более нельзя говорить, что от одного укуса начнется целая эпидемия», — сказал эпидемиолог URA.RU.

Напомним, ранее эпидемиологи сообщили, что на Черноморском побережье и в Крыму появились комары, которые переносят смертельные заболевания, передает «Царьград». По данным ученых, насекомые мигрируют на север из Египта и Юго-Восточной Азии в связи с глобальным потеплением.

Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев подчеркнул, что опасность этих комаров преувеличена. По его словам, в России нет условий для выживания насекомых, переносящих тропические лихорадки, пишет НСН.