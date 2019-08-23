В Совфеде оценили признание русофобским британским СМИ российского Крыма

Авторитетное британское СМИ, известное своей достаточно жесткой антироссийской позицией, фактически признало Крым территорией РФ. Тенденцию к признанию очевидного: Крым — неотъемлемая часть РФ — положительно оценили в Совете Федерации.

Ежедневная британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой была размещена фотография с фестиваля «Таврида – АРТ», проходящего в Крыму. В подписи под крымской фотографией было указано, что снимок сделан в России.

«Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль «Таврида – АРТ» недалеко от города Судак», — говорится в подписи, на которую первым обратил внимание Telegram-канал «Подъем».

Отметим, ранее The Guardian, как и другие британские СМИ, неоднократно публиковали материалы, резко осуждающие воссоединение Крыма с Россией. Однако, похоже, в вопросе признания российского статуса Крыма коллективный Запад постепенно меняет свою позицию, ведь вряд ли подпись под фото появилась случайно, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Все уже понимают, что Крым — российский, и с этим ничего нельзя сделать. Это понимают и западные журналисты, даже из негативно относящихся к России изданий», — говорит Клинцевич.

По его словам, на Западе изучали историю и знают, как развивались события вокруг Крымского полуострова, и как получилось, что Крым в какой-то момент незаконно оказался в составе Украины. Сенатор напомнил, что в Крыму всегда разговаривали по-русски, а крымские татары уже поняли, что их просто использовали.

«Живущие за границей их бывшие лидеры, которые бунтовали, отрабатывая копейки от спонсоров, сейчас остались в полном одиночестве: основная масса крымских татар за ними не пошла, — говорит собеседник ФАН. — Зато все видят, как расцвел Крым за последние пять лет после воссоединения с Россией. Причем есть вещи, скрытые от глаз: выделены огромные деньги на развитие ЖКХ, на улучшение водоснабжения полуострова и так далее. Это не бросается в глаза, но это есть, люди это чувствуют и понимают. В этом году на 1 августа в Крым уже приехало отдыхать семь миллионов человек, при этом количество отдыхающих с Украины увеличилось в три раза».

Член Совета Федерации отметил, что Крым становится ареной для соревнований, фестивалей, таких, как фестиваль «Таврида – АРТ», и для других мероприятий, которые являются своего рода «мягкой силой», убеждающей мировое сообщество, что российский Крым по-настоящему расцветает.

«В сентябре начнется железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, что увеличит количество инвестиционных проектов в десятки раз, в эти проекты хочет вкладываться частный бизнес, в том числе иностранный. Ведь Крым по своим климатическим условиям — это здравница, не имеющая равных в мире, и полуостров имеет все шансы стать мировой здравницей», — подчеркнул Клинцевич.

Однако сейчас этому мешает гибридная война, объявленная России коллективным Западом, отметил сенатор.

«Эту войну, объявленную нам Соединенными Штатам и под их нажимом, обращаю на это особое внимание, поддержанную коллективным Западом, они проигрывают. Ложь, клевета, фейки уже не срабатывают, правда всегда найдет выход. Эта правда уже звучит из уст депутатов ведущих европейских стран, которые посетили Крым и открыто рассказывают в Европарламенте, что там происходит на самом деле. Об этом же говорят итоги визитов нашего президента во Францию и Финляндию: Москва возвращается в G8, ибо невозможно решать какие-то глобальные вопросы без России, об этом говорит и [президент США] Дональд Трамп», — отмечает Клинцевич.

Да, гибридная война против России еще продолжается, но все уже видят, что Запад ее проигрывает, уверен он.

«Знаком этого поражения можно считать то, что известное своей русофобией британское издание признает реальность относительно российского статуса Крыма. На наш взгляд, это хороший знак, и мы это всячески поддерживаем. Мы уверены, что скоро это станет нормой — всеобщее понимание, что Крым был, есть и, пока существует Россия, всегда останется русским, неотъемлемой частью Российской Федерации», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года. За это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно заявляла, что вхождение Крыма в состав РФ полностью соответствует международным нормам, что этот вопрос закрыт окончательно и ни обсуждению, ни пересмотру не подлежит.

Однако Украина, а также ее покровители, США и страны Евросоюза, отказываются на официальном уровне признавать российский статус Крыма. Тем не менее, все больше неофициальных знаков, что на Западе уже признали Крым территорией РФ.