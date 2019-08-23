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Аварийно приземлившийся в Подмосковье пассажирский самолет А 321 режут на части

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Аварийно приземлившийся 15 августа в Подмосковье пассажирский самолет А 321 режут на части

Москва, 23 августа. Пассажирский самолет А 321, который 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье, сегодня начали разрезать на части для вывоза с места аварии. 

Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Разделение корпуса на части осуществляется с помощью специальных больших гидравлических ножниц. 

Планируется полностью разобрать воздушное судно и вывезти его фрагментами с места аварии в ночь на понедельник, 26 августа.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» ранее сообщила о том, что воздушное судно полностью готово к демонтажу  — из него удалено топливо и системные элементы. Представители авиакомпании также отметили, что в будущем эксплуатация никаких частей самолета не планируется, судно будет вывезено на утилизацию.

Напомним, 15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вблизи аэропорта «Жуковский» был вынужден совершить аварийную посадку из-за попадания птиц в двигатели. Благодаря профессиональным действиям пилотов лайнера были спасены жизни 227 пассажиров.

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Источник: «Россия 24»
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