Комиссия Госдумы по вмешательству в дела России заслушает представителей Deutsche Welle

Москва, 23 августа. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласит на свое заседание и заслушает представителей германского издания Deutsche Welle. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев по итогам первого заседания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас есть вопросы к «Немецкой волне» (Deutsche Welle. — Прим. ФАН), мы хотели бы эту «волну» послушать. Будем приглашать. Мы хотим истины, а истины можно достигнуть только таким образом: не путем переписок, а путем живого общения», — заявил Василий Пискарев.

Он отметил, что Deutsche Welle распространяет информацию для российской аудитории, а думская комиссия, в свою очередь, представляет интересы граждан РФ. Пискарев добавил, что именно поэтому члены комиссии хотели бы встретиться с представителями этого издания.

Ранее Совет Госдумы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 человек во главе с Василием Пискаревым. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на заседания будут приглашены иностранные журналисты и дипломаты.

Напомним, в начале августа в нижней палате российского парламента призвали провести расследование вмешательства во внутренние дела РФ, которое, по мнению пардаментариев, допустили западные СМИ и дипломатические представительства в связи с несанкционированной акцией в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва направит официальные обращения властям США и Германии в связи с вмешательством их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России. Она отметила, что американское посольство опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции 3 августа, а пресс-секретарь посольства США в Москве активно комментировала итоги незаконного митинга.